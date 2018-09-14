В Керчи пройдет совещание Круглого стола, посвященное защите прав российских ветеранов войны

Завтра в Керчи состоится совещание Круглого стола, которое посвящено защите прав российских ветеранов войны. Мероприятие планируют провести в зале заседаний санатория «Москва-Крым», с 11:00 до 13:30.
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Организовывает Круглый стол Общероссийская общественная организация ветеранов «Российский Союз ветеранов». На обсуждение будут выносить вопросы правовой защиты ветеранов и поиск путей по улучшению условий их жизни.
Вести заседание будет Председатель Российского Союза ветеранов генерал – армии М.А. МОИСЕЕВ и заместитель председателя Российского союза ветеранов генерал — майор В.И. Романенко.
По итогам Заседания будут разработаны Рекомендации для органов государственной власти Республики Крым и региональных общественных организаций ветеранов по необходимым мерам поддержки ветеранов.