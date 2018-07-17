В рамках Спортивно-музыкально-гастрономического пикника от компании «Эклектика» в Керчи пройдет турнир по пляжному футболу. Турнир будет приурочен ко Дню города Керчь и состоится 8-9 сентября на территории DANCING VILLAGE.
Мероприятие пройдет при поддержке ФК «Океан» и Президента клуба Олега КРИШТАЛЬ. Об этом журналистам КерчьИНФО рассказал соучредитель компании организатора Дмитрий СТУПНИКОВ:
«У нас возникла идея провести такой необычный пикник. Так как у нас на территории DANCING VILLAGE есть не только танцевальная площадка, но и спортивная — было решено привлечь к участию в праздничном мероприятии футболистов. Мы обратились к президенту ФК «Океан» Олегу Кришталь. Он поддержал нашу идею. Теперь будем сотрудничать».
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В ближайшее время со всеми участниками и соорганизаторами будет проведено совещание по утверждению плана пикника. О том, какие еще мероприятия будут организованы на День города, можно будет узнать на сайте КерчьИНФО.
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