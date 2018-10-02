В Керчи пройдет велогонка «Кольцо Митридата»

Уже совсем скоро в Керчи состоится увлекательное мероприятие, в котором примут участие жители и гости города.

20 октября в Керчи пройдет первая велогонка «Кольцо Митридата», организаторами которой являются информационный портал «КерчьИНФО» и 32-ой ячейка Керченского местного отделения «Единой России» при поддержке Администрации города Керчи.

«Кольцо Митридата» — это гонка по пересеченной местности для настоящих любителей байков. Организаторы разработали 3 уровня сложности, чтобы каждый смог преодолеть свою дистанцию и имел шанс на победу. В конце самых быстрых ждут призы, награды и подарки от партнеров соревнования.

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Кроме того, для зрителей и участников велогонки будет организована развлекательная программа, в рамках которой керчане увидят показательные выступления спортсменов Керчи, спортивного клуба «Планета ПРОСПОРТ» и ФК «Океанчик», керченских воркаутеров, а также насладятся музыкой, которую исполнит одна из городских рок-групп.

Для участия приглашаются все желающие, достигшие 14 лет и не имеющие медицинских противопоказаний.

Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо пройти процедуру регистрации на официальном сайте велогонки или непосредственно перед началом заезда.

Более подробная информация и правила велогонки на сайте соревнования: velokerch.ru.

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