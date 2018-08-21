В Керчи пройдет велопикник

Все велосипедисты Керчи приглашаются на велопикник, сбор участников на который будет осуществляться 26 августа в 17:00 возле памятника Ленину.

Вторая группа участников будет формироваться около «Керченского политехнического колледжа» в районе завода Войкова.

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Маршрут следования проложен от города Керчь до поселка Подмаячный.

Организаторы отмечают что полицейского и медицинского сопровождения не будет.

Участникам при себе иметь продукты и напитки, желающие могут взять палатки и остаться там на ночь. Планируется заплыв и общение по интересам.

Телефон для получения подробной информации: +7 978 125 16 58.

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