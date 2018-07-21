В Керчи пройдет Всекрымский парад невест

Всекрымский Парад невест 2018 грандиозно пройдет в нашем любимом городе Керчи 9 сентября — символично и ярко в день города под патронатом главы администрации и городского отдела культуры. Об этом журналистам Керчь ИНФО сообщила организатор мероприятия Наталья Пушина.

Каждая девушка мечтает быть принцессой,и эта мечта воплощается только на один день в жизни — момент свадьбы.Но этот прекрасный праздник пролетает обычно на одном дыхании,а порой так хочется окунуться в легкую атмосферу воздушности и волшебства прошедшей свадьбы. Парад невест призван помочь невестам освежить эти приятные воспоминания.

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В параде невест смогут поучаствовать все желающие представительницы прекрасного пола, независимо от возраста и семейного положения. Кроме того, уже известно, что в этом году в мероприятии примут участие девушки со всего полуострова.

По вопросам участия можно узнать у организатора Натальи Пушиной. Телефон:+7978 71 77 930

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