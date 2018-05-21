В Керчи пройдет Всероссийский турнир по тхэквондо

28-29 мая в Керчи пройдет ежегодный традиционный Всероссийский турнир по Тхэквондо. Торжественное открытие турнира состоится 28 мая в 10:00 в спорткомплексе санатория «Москва-Крым».

Около 400 спортсменов из Москвы, Московской области, Новороссийска, Воркуты, Республики Крым и других регионов будут бороться за первенство в этих соревнованиях.

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Организаторами турнира являются Керченский союз тхэквондо и Крымская федерация тхэквондо ИТФ. Любой желающий сможет посетить этот турнир и «поболеть» наших тхэквондистов.

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