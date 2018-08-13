В Керчи пройдет ярмарка сувенирной продукции

Администрация города Керчи приглашает всех желающих керчан и гостей нашего города на ярмарку, посвященную сувенирной продукции.

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«На территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым с 15.08.2018 г. по 01.09.2018 г., по ул. Еременко, 30, в районе Керченской швейной фабрики, с 7:00 до 19:00 часов будет проводиться праздничная ярмарка по продаже сувенирной продукции с праздничной тематикой и непродовольственной групп товаров», — говорится в сообщении от администрации города.