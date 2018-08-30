В Керчи несколько часов не будут продавать алкоголь

Мероприятия, приуроченные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, пройдут в городском округе Керчь Республики Крым 3 сентября 2018 года в сквере Мира с 20:00 до 21:30. Об этом сообщает администрация города.

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В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, согласно п. 8 Постановления администрации города Керчи Республики Крым от 30.03.2015 г. № 118/1-п «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» запрещается продажа алкогольной продукции за два часа до начала проведения, во время проведения и в течение одного часа после окончания мероприятий.

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