В Керчи пройдут соревнования по морскому многоборью

В следующую субботу на территории морской базы КГМТУ пройдут соревнования по морскому многоборью.
22 сентября в 10:00 на территории морской базы Керченского государственного морского технологического университета пройдут соревнования по морскому многоборью. Об этом рассказал кандидат технических наук, доцент, декан морского факультета, заведующий кафедрой СВиПР Николай Владимирович ИВАНОВСКИЙ.
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Учёный отметил, что соревнования в Керчи проходят не первый год. В прошлый раз во время мероприятия, в котором участвовали студенты КГМТУ и других учебных заведений города, пошёл дождь. Однако для участников и организаторов многоборья непогода не стала помехой: студенты соревновались в разных дисциплинах, а в конце мероприятия был проведён конкурс ухи.
«В 2018 году в морском многоборье будет участвовать 8 команд из нашего города, а также из Таганрога и Севастополя».