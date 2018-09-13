В Керчи пройдут соревнования по морскому многоборью

В следующую субботу на территории морской базы КГМТУ пройдут соревнования по морскому многоборью.

22 сентября в 10:00 на территории морской базы Керченского государственного морского технологического университета пройдут соревнования по морскому многоборью. Об этом рассказал кандидат технических наук, доцент, декан морского факультета, заведующий кафедрой СВиПР Николай Владимирович ИВАНОВСКИЙ.

Читайте: В Керчи стартует всероссийский фестиваль «Крымский мост» по гиревому спорту

Учёный отметил, что соревнования в Керчи проходят не первый год. В прошлый раз во время мероприятия, в котором участвовали студенты КГМТУ и других учебных заведений города, пошёл дождь. Однако для участников и организаторов многоборья непогода не стала помехой: студенты соревновались в разных дисциплинах, а в конце мероприятия был проведён конкурс ухи.

«В 2018 году в морском многоборье будет участвовать 8 команд из нашего города, а также из Таганрога и Севастополя».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.