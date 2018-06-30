В Керчи пройдут соревнования по водному поло

В начале июля в нашем городе пройдут соревнования по водному поло.

Так, в период с 4 по 8 июля в Керчи пройдут сразу два конкурса: Открытое первенство Республики Крым по водному поло среди юношей до 17 лет и Республиканские соревнования по водному поло среди юношей 2006-2007 г.р. «Кубок Чёрного Моря», посвященные Дню рыбака.

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В соревнованиях будут участвовать спортсмены из Керчи, Евпатории, Севастополя, Краснодара, Москвы, Ростова-на-Дону, Дзержинска и Нижнего Новгорода.

Первый конкурсный день — 4 июля — стартует в 13:00 на водной станции (городская набережная). Приходите болеть за керчан!

Для справки. Водное поло — спортивная командная игра, которая проводится в воде. Одновременно в игре участвуют две команды, задача которых — забить как можно больше голов в ворота соперника за время игры.

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