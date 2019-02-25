В Керчи пройдут традиционные «Керченские жемчужинки»

В Керчи пройдут традиционные «Керченские жемчужинки»

На сцене ДК «Корабел» 17 марта отметят заслуги творческих коллективов и юных дарований, продемонстрировавших достижения в разных областях культурной сферы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи.

Встреча творчески одаренных детей с председателем Керченского городского совета и Главой администрации города «Керченские жемчужинки» проводится с целью совершенствования эстетического воспитания и образования юных керчан, повышения их профессионального и исполнительского уровня в различных видах искусств, популяризации детского творчества.

Во встрече примут участие отдельные исполнители в возрасте до 15 лет и коллективы художественной самодеятельности, ставшие лауреатами международных и всероссийских фестивалей и конкурсов, обладатели гран-при или победители республиканских фестивалей и конкурсов, постоянно принимающих активное участие в концертной деятельности и городских мероприятиях, победители международных и всероссийских выставок по разным направлениям творчества.

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Отбор участников встречи проведет художественный совет, утвержденный приказом управления культуры администрации города Керчи. Заявки принимаются до 28 февраля.

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