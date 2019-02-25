В Керчи состоится конкурс на лучшее изготовление Масленичного Чучела

Администрация Керчи объявляет городской конкурс на лучшее изготовление Масленичного Чучела, куратором по организации и проведению которого является управление культуры.

Для участия в конкурсе необходимо изготовить масленичное чучело на устойчивой крестовине высотой не более 1,8 метра и подать заявку с данными лица или организации до 7 марта 2019 года. Жюри будут судить поделки по 10 номинациям, а победитель конкурса получит главный приз. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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При изготовлении чучела разрешается использование официальной символики организации, предприятия, учебного заведения. К нему прикрепляется табличка с данными организации или учреждения участника конкурса. Чучелу может быть присвоено название и оно может быть «тематическим». Особо приветствуются чучело, изготовленное из природных материалов.

«Подведение итогов конкурса состоится 10 марта 2019 года на площади Ленина. Чучело необходимо доставить для участия в конкурсе до 10:00», — рассказывают в пресс-службе.

Чучела представленные на конкурс сжигаться не будут.