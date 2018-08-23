В Керчи пройдёт семинар по охране труда

В Керчи пройдет выездной семинар по вопросам соблюдения трудового законодательства и вопросам профилактики производственного травматизма.

29 августа 2018 года в 12:00 в здании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени Р. В. Сердюка» города Керчи, которое находится на улице Войкова, 30, состоится выездной семинар по вопросам соблюдения трудового законодательства и вопросам профилактики производственного травматизма. Регистрация участников будет проходить с 11:30. Об этом сообщает администрация города Керчи.

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Семинар будет проводить заместитель начальника Инспекции по труду Республики Крым.

Для участия приглашаются руководители и специалисты по охране труда предприятий, организаций и учреждений и индивидуальные предприниматели.

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