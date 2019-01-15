В Керчи прокуратура обязала коммунальщиков сделать ремонт в многоквартирном доме

Прокуратура Керчи провела проверку по обращению жильцов дома № 42/10 по улице Казакова о ненадлежащем исполнении обязанностей управляющей компанией.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства:
«Установлено, что в многоквартирном жилом доме, обсуживаемом ООО «УК «Авентин», внутренняя отделка находится в крайне неудовлетворительном состоянии, имеют место протекание кровли и захламление подъездов посторонними предметами».
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Ввиду ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязанностей по текущему содержанию и ремонту дома прокурор города предъявил исковое заявление в суд об обязании ООО «УК «Авентин» обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания.
Суд исковые требования прокурора удовлетворил, исполнение судебного решения контролируется прокуратурой города.