В Керчи прокуратура обязала коммунальщиков сделать ремонт в многоквартирном доме

Прокуратура Керчи провела проверку по обращению жильцов дома № 42/10 по улице Казакова о ненадлежащем исполнении обязанностей управляющей компанией.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства:

«Установлено, что в многоквартирном жилом доме, обсуживаемом ООО «УК «Авентин», внутренняя отделка находится в крайне неудовлетворительном состоянии, имеют место протекание кровли и захламление подъездов посторонними предметами».

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Ввиду ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязанностей по текущему содержанию и ремонту дома прокурор города предъявил исковое заявление в суд об обязании ООО «УК «Авентин» обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания.

Суд исковые требования прокурора удовлетворил, исполнение судебного решения контролируется прокуратурой города.