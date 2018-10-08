В Керчи орудует телефонный мошенник

В последнее время получено очень много информации о деятельности мошенников как на территории Крыма, так и на территории Керчи.

В редакцию КерчьИНФО написала письмо девушка, которой позвонил с одного из номеров неизвестный с требованием выслать деньги взамен на освобождение дочери от тюрьмы.

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«Мошенник позвонил мне, а потом и моей маме, с номера +7 (978) 035-30-49. Сказал, мол, ваша дочь в полиции, ее поймали с наркотиками, перешлите 100 000 рублей — отпустим. Причём моя дочь еще слишком мала для этого и находится дома, играя в куклы».

Керчанка вместе с командой КерчьИНФО предупреждает жителей и гостей Керчи быть об осторожности и просит предупредить своих родственников о том, что в городе орудуют телефонные мошенники.

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