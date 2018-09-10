В Керчи пропали несовершеннолетние девочки (ФОТО)

Керченская полиция разыскивает несовершеннолетних воспитанниц, ушедших из реабилитационного центра.

Керченские полицейские устанавливают местонахождение несовершеннолетних: Идрисовой Дианы 27 февраля 2004 года рождения, Четвериковой Яны 8 мая 2005 года рождения и Двизовой Людмилы 25 февраля 2005 года рождения, которые ушли из реабилитационного центра города Керчи, и до настоящего времени не вернулись.

Приметы и фотографии:

1. Идрисова Диана – на вид 13-15 лет, худощавого телосложения, рост 160-165 см, темные прямые волосы ниже плеч, глаза карие, особых примет не имеет. Была одета в темно-синюю ветровку, белую кофту с черной надписью на груди, светло-синие джинсовые брюки, на поясе разноцветная сумка.

2. Двизова Людмила – на вид 13-15 лет, худощавого телосложения, рост 160-165 см, светлые вьющиеся волосы до плеч, особых примет не имеет. Была одета в белую ветровку, черные лосины.

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3. Четверикова Яна – на вид 13-15 лет, худощавого телосложения, рост 160-165 см., темные прямые волосы до плеч, особых примет не имеет. Была одета в бежевый свитер, синие джинсовые брюки.

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Несовершеннолетние Диана и Людмила ранее неоднократно покидали детский центр.

Граждан, владеющих информацией о месте нахождения несовершеннолетних, просим обратиться в отдел уголовного розыска управления МВД России по города Керчи по адресу: г. Керчь, ул. Ленина 8, кабинет № 42, либо по телефонам: +7(978)8188151, или 102.

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