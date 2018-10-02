В Керчи прошел фестиваль «ГТО»

Мероприятие проходило в период с 24 по 28 сентября на базе городского центра тестирования «ГТО» . Студенты 1 – го курса «Керченского технологического техникума» приняли участие в фестивале ВФСК «ГТО» с параллельным выполнением требований и нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В фестивале приняли участие 77 студентов ( 57 юношей и 20 девушек), которые выполняли нормативы обязательных тестов и тестов по выбору Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» — бег на 30 м, бег 2, 3 км, подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, кросс на 3 и 5 км по пересеченной местности, челночный бег 3х10 метров, метание спортивного снаряда весом 500 и 700 гр., поднимание туловища из положения лежа на спине за одну минуту.

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Перед организацией фестиваля была проведена теоретическая работа по регистрации студентов техникума на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В результате проведенного спортивно – массового мероприятия, 15 студентов техникума выполнили нормативы «серебряного» и «бронзового» знаков спортивного комплекса.

Первое место завоевал дружный коллектив группы № 511 (профессия – Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Мастер производственного обучения — Л.Н. МОРОЗОВА) – 684 очка.

Второе место команда группы № 911 (профессия — Слесарь по ремонту строительных машин. Мастер производственного обучения – А.В. КРАСНОВ) – 620 очков.

На третьем месте с общим количеством очков – 543, группа № 811 (профессия – повар; кондитер. Классный руководитель – Г.Я. АБЛЯЗИМОВА)

В личном зачете среди юношей

1 место – Евгений АКУЛЕНКО (511 группа) – 154 очка;

2 место – Владимир ДЕМЧЕНКО (511 группа) – 152 очка;

3 место – Равиль УСЕЙНОВ (911 группа); Александр ИБРИЯН (511 группа) – 150 очков.

В личном зачете среди девушек

1 место – Ульяна СТЕПАНОВА (811 группа) – 156 очков;

2 место – Виктория МЕДВЕДЕВА (511 группа) – 121 очко;

3 место – Настя КАРПЕНКО (811 группа) – 125 очков.

Администрация техникума выражает глубокую благодарность городскому Центру тестирования структурного подразделения МБУ ДО «ДЮКФП» в лице руководителя – К.М. СЕЛЬВЯНА, а также и.о. начальника управления семьи молодежи и спорта Администрации г. Керчи — Т.С. ДМИТРИШИНОЙ, за оказанную помощь в организации и про ведении мероприятия.

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