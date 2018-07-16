В Керчи прошел кастинг на конкурс красоты Princess of the season (ВИДЕО)

На летней площадке кофейни «Кофеек» прошел второй открытый кастинг на конкурс красоты от КерчьИНФО и SMG. Выбирали среди самых юных красавиц.

Второй открытый кастинг прошел для возрастной категории от 4 до 13 лет. Более 30 претенденток пришли побороться за место в конкурсе. Это был самый сложный отборочный тур для жюри. Нелегко выбирать среди очаровательных малышек и кому-то поставить минус. Некоторым придется сойти с дистанции.

У жюри возникли сложности с отбором, а потому было принято решение сделать выбор в ходе совещания с организаторами и еще раз пересмотреть анкеты. В ближайшие 2 дня будут известны полные списки участниц во всех возрастных категориях.

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Конкурс красоты за звание Королевы и принцессы сезона — совместный проект сайта КерчьИНФО и агентства Scout Model Group. На протяжении месяца всех участниц ждут незабываемые фотосессии и мастер-классы от партнеров конкурса.

Генеральный спонсор — фабрика натяжных потолков «Виктория», единственный производитель в Керчи. VIP-партнер — диагностический центр «Глобал Медик Групп». Специальный партнер — парк львов «Тайган».

Кастинг в «Кофейке»

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