В Керчи прошел кастинг на конкурс красоты «Queen of the season 2018»

В прошедшую пятницу, 13 июля, на летней площадке кофейни «Кофеек» прошел кастинг для девушек от 13 лет и старше на конкурс красоты «Queen of the season 2018», организованный совместными усилиями информационного портала КерчьИНФО и компании «Скаут Модел Групп».

Для проведения конкурса была собрана мощнейшая команда спонсоров и партнеров, среди которых более 50 компаний, изъявивших желание принять участие в проекте: салоны красоты и спортивные клубы, магазины модной одежды и детские развлекательные центры, танцевальные коллективы, кафе и студии в разных направлениях, а также известные люди нашего города, такие, как: фитнес-тренер Натали ПЕРШКО, психолог Ольга ГЛОТОВА, профессиональный имидж-стилист Юлия ЩЕГОЛЕВА, золотой голос Керчи Игорь ДИШКАНТЮК и ведущая Сказочных Событий Елена МИХАЙЛЕНКО. Генеральный спонсор конкурса — фабрика натяжных потолков «Виктория».

Спонсоры подготовили подарки для всех участниц конкурса и, по словам организаторов, каждая девушка сможет почувствовать себя королевой и обязательно унесет с собой на память не только приятные воспоминания, но также и большое количество призов и подарков от спонсоров.

А победительница конкурса получит звание «Queen of the season 2018» и главный приз от сети монобрендовых магазинов Apple ruStore Крым iPhone 6s и iPhone SE. Девочки младшей категории получат в подарок от магазина Buker смарт часы.

Общий призовой фонд конкурса красоты по примерным подсчетам составляет 400 000 рублей!!!

Побороться за возможность принимать участие в конкурсе решилось 20 прекраснейших девушек нашего города. У каждой была своя неповторимая нотка, которая придавала образу особую красоту. Как признались участницы после конкурса, они очень волновались перед своим выходом, несмотря на то, что многие из них уже были ученицами различных модельных агентств.

Девушкам предстояло небольшое дефиле перед судьями, интервью с Еленой МИХАЙЛЕНКО и первая фотосессия с фотографом проекта Светланой ЯШОНКОВОЙ. Каждая из участниц старалась удивить членов жюри своей индивидуальностью. И по крайне мере одной из участниц это точно удалось, т.к. по дороге на кастинг она сломала туфли, поэтому пришла босиком)))

Ждем с нетерпением кастинг младшей группы конкурса «Princess of the season 2018», который состоится уже завтра, 15 июля, в 12:00 в кофейне «Кофеек».

Текст: Елена МИХАЙЛЕНКО

Фото: Дмитрий ДАНИЛОВ

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