В Керчи прошел концерт «Театр и Музыка»

Первый концерт преподавателей и учащихся музыкальных школ Керчи в 2019 году.

12 января в Городском культурном центре имени Ю.Богатикова прошёл концерт учащихся и преподавателей Детской музыкальной школы №1 и Детской школы искусств имени Р.Сердюка под названием «Театр и Музыка».

2019 год указом президента Российской Федерации объявлен в нашей стране годом театра. Наши музыканты открыли 2019 год концертом, в котором звучала музыка театра – произведения из драматических и детских спектаклей, балетов, опер и мюзиклов.

Прекрасным обрамлением концерта послужили два струнных ансамбля – камерный ансамбль педагогов «Арт Боспор» и Образцовый ансамбль скрипачей «Корчев виолино». Театрально и образно прозвучала пьеса в исполнении ансамбля в составе Лизы Бруновой (скрипка), Риты Бицкевич (скрипка), Даши Дробот (виолончель) и Кости Кочурова (флейта). Руководитель этих трёх ансамблей – заслуженный работник культуры Украины Батищева Н.А., концертмейстер Скидан А.Б. (ДМШ №1).

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Тепло были приняты публикой юные вокалисты – вокальные ансамбли «Дебют» и «Каприс». Как настоящие маленькие артисты они исполнили песни из детских музыкальных сказок и спектаклей (Руководитель ансамблей Чепурных И.П., концертмейстеры Камнева Ю.А. и Николаева Л.Г.).

Их старшие товарищи – учащиеся и выпускники ДШИ им. Р.Сердюка: Евгения Лаптанович и вокальный ансамбль «Элегия» (преподаватель и руководитель ансамбля заслуженный работник культуры РК Ледниченко С.М., концертмейстер Ковалёва В.В.) – исполнили сложные вокальные номера из оперы и мюзикла.

Инструментальная музыка из балетов и опер звучала в исполнении солиста-трубача, ученика 7 класса Николая Кобеца (преподаватель Заслуженный работник культуры РК Егорычев Н.П., концертмейстер Зайцева В.А.), фортепианных дуэтов – Маши Жариковой (1 класс) и её педагога заслуженного работника культуры РК Протасовой Л.И., преподавателей Машковцевой Е.Н. и Скидан А.Б., Бруновой Н.В. и Протасовой Л.И. (ДМШ №1). Завораживающе звучали произведения в исполнении педагога-баяниста Паккуева А.В. (ДШИ им.Р.Сердюка).

Образцовый хоровой коллектив «Кампанелла» ДМШ №1 (руководитель заслуженный работник культуры РК Грибова Т.Л., концертмейстер Николаева Л.Г.) преподнесли зрителям два сюрприза: в качестве дирижёра первого исполняемого хором произведения выступила ученица школы Эмине Куртмеметова (преподаватель по классу дирижирования Грибова Т.Л.), а второе произведение прозвучало как театральная постановка – на фоне хорового исполнения звучали стихи, которые читала выпускница школы Ольга Прокопьева.

И ещё одним приятным сюрпризом для гостей и хозяев мероприятия оказалось импровизированное выступление выпускника ДМШ №1 молодого театрального режиссёра Игоря Лебедева, который исполнил написанное им накануне специально для этого концерта стихотворение «Ода чёрному роялю» — как воспоминание о годах учёбы в музыкальной школе.

Организовала и провела концерт заместитель директора по учебной работе ДМШ №1 Грибова Татьяна Леонидовна.

От имени организаторов (ДМШ №1) благодарим всех участников замечательного концерта и нашего постоянного видео- и фото-оператора Скидан Дм.Дм.

Концерт «Театр и Музыка» в Керчи