В Керчи прошел круглый стол с Председателем Госкомнаца по вопросам условий проживания крымских татар в Керчи

Обсудили вопросы условий проживания крымских татар в городе и поселениях — образование, культура и инфраструктура. Подвели итоги уходящего года и наметили планы на будущий.

В Керчь с рабочим визитом прибыл председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республик Крым Ленур Азизович АБДУРАМАНОВ. Встречу провели в формате круглого стола, совместно с главой Администрации Керчи Сергеем БОРОЗДИНЫМ, его заместителем, курирующим отдел межнациональных отношений, Дилявером МЕЛЬГАЗИЕВЫМ, представителями национальных общин, а также начальника управления культуры Эльмиры КУРТМЕМЕТОВОЙ, учителями крымскотатарского языка и др.

Обсуждение началось с вопросов культуры. За последний год все керчане заметили, что в городе громче и ярче стали отмечать традиционные праздники крымских татар. А творческие коллективы города, которые показывают богатую культуру народа через таланты и искусство, известны всему Крыму давно.

«В городе есть филиал городского центра культуры, который расположен в месте компактного проживания (крымских татар) на Сахарова (п. Джаныкой). Здесь функционирует отдел развития межнациональных культур. Основное приоритетное направление — развитие и возрождение крымскотатарского культурного наследия. На абазе этого центра функционируют национальные творческие коллективы различной напрвленности — хореография, вокальный жанр и инструментальный», — отметила Эльмира КУРТМЕМЕТОВА.

Большим достижением стали студии крымскотатарского языка для дошкольников и школьников. Основная цель — развитие речи. И здесь есть некоторые трудности с дедактическим материалом. Необходима и литература. По этому вопросу будет подготовлено официальное обращение к председателю Госкомнаца.

Также, есть потребность в новых национальных костюмах для творчесих коллективов.

Что касается образования — необходимо открыть в 23 школе класс по изучению крымскотатарского языка. Так как в этом районе скоро будут сданы дома для депортированных граждан и мы получим еще одну точку компактного прожтвания крымских татар. Сейчас здесь изучают язяк в рамках кружка.

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Всего в Керчи в 3 школах есть классы крымскотатарского языка. Есть предложение внедрить изучение крымскотатарского языка и культуры в детских садах.

В Керчи всего около 90 детей изучают крымскотатарский язык.

Для улучшения условий проживания крымских татар в Керчи в этом году из городского бюджета тоже были выделены средства. В поселке Джаныкой было сделано уличное освещение, теперь переходят к проектированию дороги. Также, вопрос коснулся и благоустройсва територии для детей и молодежи — детские и спротивные площадки. Глава Администрации отметил, что на следущий год всего в Керчи будет установлено порядка 20 спортивных площадок с футбольным полем, тренажерами и площадкой для воркаут.

От заместителя главы Администрации Дилявера Абибулаевича прозвучало очень интересное предложение, которое, по словам председателя, не озучивал еще ни одн город Крыма.

«Возможно ли у нас в Керчи создать филиал республиканского Дома Дружбы Народов? У нас есть помещение, которое мы можем использовать. И у нас раньше он был, но из-за перерегистрации и других юридических вопросов все пришло к тому, что его теперь нет».

Ленур Азизович планирует рассмотреть этот вопрос уже завтра на аппаратном совещании.

Беседа была продуктивной и интересной. Спешными темпами в Керчи действительно возрождается кымскотатарская культура и традиции. А новый подход к национальным праздникам, которые теперь стали громче, ярче и открыты для всех желающих, становятся символом дружбы между национальностями и народами, проживающими в Керчи.