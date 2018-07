В Керчи прошел мастер-класс «Психология Вашего образа»

В рамках конкурса красоты Queen and Princess of the season профессиональный стилист Юлия Щеголева провела мастер-класс «Психология Вашего образа» для мам наших участниц.

С помощью ассоциативных тестов определяем понимание своего внутреннего «Я», характеризующегося набором индивидуальных личных качеств.

Участницы учатся составлять капсульный гардероб, видеть свои вещи. В результате получают гармонию внутреннего и внешнего образа.

Напоминаем, конкурс красоты за звание Королевы и принцессы сезона — совместный проект сайта КерчьИНФО и агентства Scout Model Group. На протяжении месяца всех участниц ждут незабываемые фотосессии и мастер-классы от партнеров конкурса.

Генеральный спонсор — фабрика натяжных потолков «Виктория», единственный производитель в Керчи.

VIP-партнер — диагностический центр «Глобал Медик Групп».

Мастер-класс по созданию образа от профессионального стилиста в Керчи

