В Керчи прошел медиафорум

В городской центральной библиотеке им. Белинского керчане приняли участие во Всероссийском медиафоруме.

28 августа в городской центральной библиотеке им. Белинского керчане приняли участие во Всероссийском медиафоруме «Расправь плечи, Москва трудовая» «Внедрение новых способов взаимодействия и укрепления сотрудничества между трудовыми коллективами регионов», организованном Всероссийской общественной организацией «Трудовая доблесть России».

Форум открыл председатель Правления ВОО «Трудовая доблесть России» А.Г.Лёвин. Перед собравшимися также выступили заслуженные деятели труда России.

От Керченской организации в медиафоруме приняли участие представители ветеранских организации, молодежи, студенчества и культуры, которые также поучаствовали в дискуссии на тему «Наставничество молодых специалистов: успехи и препятствия» и ответили на вопросы журналистов СМИ.

Как было отмечено на форуме, Крымской региональной организации «Трудовая доблесть России» отводится большое

место в программе возрождения наставничества после возвращения Крыма в состав России.

Текст и фото: Леонид ПАНИН

Всероссийском медиафорум в Керчи

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