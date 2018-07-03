В Керчи прошел открытый турнир по стрельбе из лука

С 29 июня по 1 июля на стадионе им.50-летия Октября проводился открытый турнир по стрельбе из лука «Скифские стрелы», в честь признания РАН города Керчь самым древним в России .
В соревнованиях приняли участие 35 лучников из МБОУ РК г. Керчи «Школы –МТЛ», МБУ ДО г.Керчи ДЮКФП, ГБУ РК «СШОР» им.Клименко г.Симферополя.
Победители и призеры турнира «Скифские стрелы»
Среди детей 2006 г.р. и моложе на дистанции 12м.(30+30 выстрелов)
Мальчики:
- Михайлович Сергей
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Пикус Всеволод
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Шевченко Елисей
Девочки:
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Пак Анастасия
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Ключковская Дарья
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Норовяткина Анастасия
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Среди юношей и девушек 2003-2005 г.р. на дистанции 18м(30+30 выстрелов+ финал)
Юнош:
- Шаров Ярослав
- Гайдаржи Олег
- Шишлов Максим
Девушки:
- Григорович Виктория
- Жданова Маргарита
- Бейникова Анна
Среди мужчин на дистанции 50+30 м.
- Вовк Владислав
- Песиков Дмитрий г.Керчь
- Кузнецов Эдуард
В номинации «СЕБЯ ПРЕОДОЛЕТЬ» победил Багнюк Дмитрий.
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