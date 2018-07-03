В Керчи прошел открытый турнир по стрельбе из лука

С 29 июня по 1 июля на стадионе им.50-летия Октября проводился открытый турнир по стрельбе из лука «Скифские стрелы», в честь признания РАН города Керчь самым древним в России .

В соревнованиях приняли участие 35 лучников из МБОУ РК г. Керчи «Школы –МТЛ», МБУ ДО г.Керчи ДЮКФП, ГБУ РК «СШОР» им.Клименко г.Симферополя.

Победители и призеры турнира «Скифские стрелы» Среди детей 2006 г.р. и моложе на дистанции 12м.(30+30 выстрелов) Мальчики: Михайлович Сергей Пикус Всеволод Шевченко Елисей Девочки: Пак Анастасия Ключковская Дарья Норовяткина Анастасия Читайте: Керченские спортсмены завоевали 7 золотых медалей в масштабном турнире по тхэквандо Среди юношей и девушек 2003-2005 г.р. на дистанции 18м(30+30 выстрелов+ финал) Юнош: Шаров Ярослав Гайдаржи Олег Шишлов Максим Девушки: Григорович Виктория Жданова Маргарита Бейникова Анна Среди мужчин на дистанции 50+30 м. Вовк Владислав Песиков Дмитрий г.Керчь Кузнецов Эдуард В номинации «СЕБЯ ПРЕОДОЛЕТЬ» победил Багнюк Дмитрий.





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