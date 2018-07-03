В Керчи прошел открытый турнир по стрельбе из лука

В Керчи прошел открытый турнир по стрельбе из лука

С 29 июня по 1 июля на стадионе им.50-летия Октября проводился открытый турнир по стрельбе из лука «Скифские стрелы», в честь признания РАН города Керчь самым древним в России .

В соревнованиях приняли участие 35 лучников из МБОУ РК г. Керчи «Школы –МТЛ», МБУ ДО г.Керчи ДЮКФП, ГБУ РК «СШОР» им.Клименко г.Симферополя.

Победители и призеры турнира «Скифские стрелы»

Среди детей 2006 г.р. и моложе на дистанции 12м.(30+30 выстрелов)
Мальчики:
  1. Михайлович Сергей
  2. Пикус Всеволод
  3. Шевченко Елисей

Девочки:

  1. Пак Анастасия
  2. Ключковская Дарья
  3. Норовяткина Анастасия

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Среди юношей и девушек 2003-2005 г.р. на дистанции 18м(30+30 выстрелов+ финал)
Юнош:
  1. Шаров Ярослав
  2. Гайдаржи Олег
  3. Шишлов Максим
Девушки:
  1. Григорович Виктория
  2. Жданова Маргарита
  3. Бейникова Анна
Среди мужчин на дистанции 50+30 м.
  1. Вовк Владислав
  2. Песиков Дмитрий г.Керчь
  3. Кузнецов Эдуард
В номинации «СЕБЯ ПРЕОДОЛЕТЬ» победил Багнюк Дмитрий.

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