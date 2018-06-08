В Керчи прошел первый «МамаСлёт»

В прошлые выходные мамы Керчи решили устроить грандиозную вечеринку. Первый керченский «МамаСлёт» прошел на «ура»!

Керчанки, для которых материнство — это смысл жизни и главная радость, с удовольствием присоединились к празднику. Здесь нашлось место и детским развлечениям, и женским посиделкам.

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Организаторы мероприятия из Клуба современных мам «Мама в теме» Ксения КАРПОВА и Алёна ЭМИРАЛИЕВА продумали весь праздник до мелочей: работу аниматоров, аквагрим, зажигательную программу и веселого ведущего.

«МамаСлёт» стал масштабным событием, которое разбавило будничные дни родителей и яркими красками вписалось в события города Керчи.



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