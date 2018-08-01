В Керчи прошел спектакль «Ветер шумит в тополях»

Вчера в одном из выставочных залов Картинной галереи Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Новый драматический любительский театр представил всем любителям театрального искусства спектакль «Ветер шумит в тополях» по одноименной пьесе современного французского драматурга Жеральда Сиблейраса. Руководителем Нового драматического любительского театра и режиссером постановки является Анатолий ГЕРШЗОН.

Как только начали впускать зрителей, небольшое помещение моментально заполнилось, и работникам картинной галереи пришлось приносить дополнительные стулья для тех, кому не хватило места.

Спектакль получился очень ярким и добрым. Игра актеров завораживала — не хотелось отводить взгляд ни от одного из них.

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«Я когда-то хотел посмотреть спектакль по этой пьесе. Она глубокая, сильная, интересная и оптимистическая, но в то же время очень сложная. Вот поэтому я боялся к ней подходить. Мы работали долго, не все получалось…» — поделился с КерчьИНФО художественный руководитель театра Анатолий ГЕРШЗОН.

Также Анатолий Ихилович рассказал, что в процессе постановки пьесы актерам приходилось репетировать в хоровом классе. Но впоследствии данная трудность переросла в плюс, когда родилась идея, что они могут позволить себе играть и в маленьких залах, например, в картинной галерее.

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