В Керчи прошел траурный митинг

Представители национальной общины крымчаков, депутат Керченского городского совета и широкая общественность города провели траурный митинг, посвященный 76 годовщине расстрела мирных жителей в период фашистской оккупации. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Митинг состоялся в районе Аджимушкайского рва. Представитель общины крымчаков Керчи Игорь БЛИНОВ открыл митинг после возложения цветов и напомнил присутствующим о том, как складывались те трагические дни. 2 269 мирных жителей были расстреляны в Керчи в этот период (в основном это были крымчаки).

Читайте: В День скорби в Керчи состоялся памятный митинг

Выступил перед керчанами и депутат городского совета Дмитрий АНДРОПУЛО. Он отметил, что национализму и фашизму нет места в нашей стране.

Старейший крымчак Керчи Борис ЛЕВИ рассказал о своих детских впечатлениях. Несмотря на то, что с того дня прошло 76 лет, эти жуткие картины никогда не поблекнут — их суждено пронести с собой до последнего вздоха.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.