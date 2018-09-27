В Керчи прошел турнир ко Дню профтехобразования

На днях на стадионе школы №28 был проведен турнир, посвященный Дню профтехобразования по футболу среди студентов 3-х курсов, в зачет «Спартакиады» ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум».
Турнир прошел по кубковой системе в упорной бескомпромиссной борьбе. Первое место завоевала команда группы 531 (профессия — сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Мастер производственного обучения – Пронин Д.В., классный руководитель – Бык В.Г.), на втором месте команда группы 931 группа (профессия — Слесарь по
ремонту строительных машин.
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Мастер производственного обучения – Седых С.Н.), бронзовыми призёрами соревнований стали студенты сборной
команды поваров 831 и 812 групп (Мастера производственного обучения-Рыбкина Е.В. и Балагуш С.Л.)
Команда победительница выступала в следующем составе: Михаил Федоров, Виктор Ильин, Руслан Феттаев, Антон Евсеенко, Алексей Власенко.
Лучшим игроком турнира по решению судейской коллегии признан Михаил Федоров (531 группа).
Соревнования качественно подготовила, организовала и провела судейская бригада в лице главного судьи – Милюхина В. А. секретаря – Биховец С.М., судьи – Бык В.Г.
Администрация техникума в лице директора поздравляет всех работников профтехобразования с наступающим профессиональным праздником.
Спартакиада в Керчи