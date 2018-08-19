В Керчи прошел турнир по акробатическому рок-н-роллу

Главным судьей соревнований выступил Матвей МАРКОВ — президент Федерации акробатического рок-н-ролла Московской области.

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Всего на спортивное мероприятие приехало больше 100 участников из разных уголков Крыма: Керчь, Ленино, Симферополь, Ялта. Также были спортсмены из Краснодара и Шахты (Ростовской области).

В турнире принимают участие спортсмены всех возрастов — и малыши 6-7 лет и взрослые опытные атлеты. Участие в соревнованиях дало возможность талантливым спортсменам набрать рейтинг. Соревнование происходило в нескольких категориях: мальчики-девочки, юноши-девушки, юниоры-юниорки, мужчины-женщины, а так же «формейшн» – командное выступление.

Керченские спортсмены достойно выступали и заняли призовые места в разных категориях. В командных соревнованиях, в разных возрастных группах первые места заняли воспитанницы Павла ПИРОЖЕНКО — команды «Африка» и «Джонатан».

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