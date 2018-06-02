В Керчи прошла акция «Белый цветок»

На протяжении месяца в Керчи проходила акция «Белый цветок». Вчера, в Международный день защиты детей, были подведены ее итоги.

Благотворительная акция «Белый цветок» — традиционное мероприятие. В Керчи оно проводилось уже в 4 раз. Цель мероприятия — привлечь внимание общества к проблемам детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

В этому году в Керчи сбор материальных средств был организован в поддержку двух семей города: 2 мальчика — Иван и Славик — больны онкологией.

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Распространением белых бумажных цветов занимались студенты Керчи: участвовал медицинский, морской и политехнический колледжи.

Итог акции — 210 тысяч рублей. Сумма денег распределена поровну: по 105 тысяч на семью. Денежные средства получили родственники болеющих ребят.

«В этом году отозвались многие жители города. Огромную поддержку нам оказали предприниматели. Практически все организации и предприятия Керчи приняли участие в акции», — рассказала журналистам КерчьИНФО заведующая организационно-методического отделения ГБУ РК «КЦСО Керчи» и представитель Городского совета женщин Татьяна Артемова.

Городской совет женщин благодарит всех неравнодушных керчан.

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