В Керчи прошла Конференция продавцов посуды

Сегодня, 9 августа, на Керченском металлургическом заводе прошла первая партнерская Конференция продавцов эмалированной посуды.

На мероприятие приехали представители 10 оптовых покупателей посуды из разных уголков нашей страны, заинтересованных в сотрудничестве с керченским заводом.

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Свои доклады на конференции озвучили начальник отдела промышленности керченского горсовета Александр ЖИРОВ, директор ГУП РК «КМЗ» Юрий КЛОЧКОВ и другие руководящие сотрудники завода.

По итогам встречи металлургический завод планирует наладить поставки посуды из Керчи в Москву, Пермь, Ростов-на-Дону, Ярославль, Самару и другие крупные города России.

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