В Керчи прошла школьная Олимпиада по сольфеджио

В феврале 2019 года уже в 12 раз в детской музыкальной школе №2 прошла Олимпиада среди школьников по сольфеджио.

Школьная Олимпиада имеет многолетнюю историю. Организатором её стала заведующая отделения музыкально-теоретических дисциплин Савинкова Людмила Васильевна.

В этом году участниками Олимпиады стали учащиеся 3-5 классов.

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Чтобы набрать наибольшее количество баллов за правильное решение письменных заданий, ребятам нужно было показать не только основательные знания, но и сообразительность.

Победителями стали учащиеся ЗИНОВЬЕВА Елизавета, ДРИПАПА Илья, АЛЕКСАХИН Вячеслав. Дипломами 2 степени отмечены учащиеся БОРЕЙКО Виталина и БЕСЕДИН Даниил. Третье место по количеству набранных баллов разделили учащиеся ШАРАТОВА Анастасия, БОНДАРЕНКО Вера, ШВЕЦОВА Алёна, СИДОРЕНКО Елизавета.