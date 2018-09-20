В Керчи прошла Спартакиада среди студентов

На базе стадиона ОШ№28 была проведена «СПАРТАКИАДА» ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум» среди студентов 2 курса.

В соревнованиях приняли участие команды второкурсников, которые по жребию сыграли финал. В результате, «Чемпионами техникума» стала команда группы 521 (профессия — сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) Мастер производственного обучения – Колоскова Н.Г.), второе место завоевала команда группы 921 (профессия — слесарь по ремонту

строительных машин).

Читайте: К участникам факельной эстафеты «Бег Мира» присоединились керчане

Команда победительница выступала в следующем составе: Евгений Брейнич, Вадим Левенцов, Андрей Капелюшный, Алексей Слизкий, Сергей Орлов, Сергей Мринский.

Лучшим игроком турнира признан – Евгений Брейнич (521 группа). Соревнования качественно подготовила, организовала и провела судейская коллегия в лице главного судьи – Милюхина В. А., секретаря – Биховец С.М., судьи – Бык В.Г.

Спартакиада в Керчи

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.