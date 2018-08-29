В Керчи прошла встреча «Театра первые шаги»

В картинной галерее Керчи прошла творческая встреча.

28 августа в картинной галерее Керчи прошла творческая встреча в культурно – просветительной и литературно-музыкальной гостиной на Дворянской, посвященная пятилетнему юбилею Нового Любительского драматического театра (худ.рук. А.И.Гершзон).

В ней приняли участие актеры любительских театральныхколлективов, представители Восточно –Крымского историко-культурного заповедника и Керченского историко-археологического музея, а также работники Управления культуры городской администрации.

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За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность по возрождению культурных традиций многие театралы были награждены почетными знаками отличия,

грамотами и ценными подарками.

На встрече выступили в концертной программе солист Юрий Коротков, автор-исполнитель Леонид Панин, актрисы театра НЛДТи «Лицедеи»: Людмила Грешилова, Анна Рыба и Диана Воложбенская.

Текст и фото: Леонид Панин

«Театра первые шаги»

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