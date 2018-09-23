В Керчи прошла выставка голубей

Для нашего города уже стало традицией проводить каждую осень выставку птиц. Журналисты КерчьИНФО побывали на ней и уже спешат поделиться с вами красивейшими фотографиями!
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На выставке присутствовали голубеводы не только из Керчи, но и из Краснодарского края.
Кроме голубей, на выставке были попугаи, декоративные куры, кролики, шиншиллы, утята и безумно милые, добрые и ласковые щенки спаниелей, которые моментально покорили сердца детей.
Для детей на этом мероприятие была уготовлена и ещё одна участь! Именно им досталась честь выпустить голубей, как символ мира.
Предлагаем всем нашим читателям вместе с нами насладиться прекрасными фотографиями.