В Керчи прошла выставка «Сирийский перелом» (ФОТО)

На Привокзальной площади собрались тысячи людей, чтобы посмотреть на эшелон с уникальными военными трофеями, захваченными у боевиков в Сирии.

В связи с проведением в Керчи военно-патриотической акции «Сирийский перелом», в районе железнодорожного вокзала плохо ходил общественный транспорт.

Мероприятие посетили участники боевых действий в Сирии, ветераны войны, военнослужащие, представители администрации города и Керченского городского совета, власти Крыма и другие. На мероприятии проводил работу пункт отбора на военную службу по контракту.

«Этот день, однозначно, войдет в историю. Нам выпала честь встречать поезд, которые еще раз показывает, что армия России не только защищает нас с вами, но и несет мир по всей планете», — сказал заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Константин АНИКИН.

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После прибытия поезда и вступительного слова ведущих, речи почетных гостей мероприятия и концерта местных ансамблей, минуты молчания, бесконечный поток керчан двинулся на перрон.

На железнодорожной передвижной выставке военно-патриотической акции «Сирийский перелом» представлено свыше 10 открытых железнодорожных платформ с трофейными образцами бронетехники, бронеавтомобилей, артиллерийского вооружения, инженерной техники, а также несколько вагонов с образцами огнестрельного и холодного оружия, самодельных взрывных устройств, боеприпасов, средств связи, рационов питания иностранного производства, оборудования и экипировки террористов. Экскурсию по уникальной выставке проводили военнослужащие, которые непосредственно принимали участие в военных действиях в Сирии.

Акция «Сирийский перелом» проходит под патронатом Министерства Обороны по решению президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА. Проведение выставки, которая пройдет в двух городах-героях Крыма, приурочено к предстоящей 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме удивительных фотографий с образцами военной техники и вооружения из Сирии, керчане получили возможность попробовать настоящую солдатскую кашу. Во время всего мероприятия на Привокзальной площади работала полевая кухня.

В Керчи прошла выставка «Сирийский перелом»