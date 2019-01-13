В Керчи прошли благотворительные утренники

В канун новогодних и рождественских праздников в рамках благотворительной акции для керченских детей из малообеспеченных семей прошли утренники.

Третий год инициатором и организатором утренников для детей из малообеспеченных семей является Алексей ИЩУК.

Помещение и праздничную программу любезно предоставил детский центр развития «Гармония», на празднике побывало 50 детей. Они окунулись в долгожданную сказку, встретились с любимыми персонажами.

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«Аниматоры детского центра постарались на славу. Сказочные герои детских мультфильмов пришли к детворе и не оставили никого равнодушным. Даже самые стеснительные преодолевали свою робость и присоединялись к играм и веселью», — рассказывает воодушевленная женщина.

Дед Мороз каждому ребенку подарил игрушку и сладости.