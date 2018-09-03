В Керчи прошли уроки безопасности

В первый день занятий во всех школах города Керчи прошли уроки по безопасности жизнедеятельности населения.
Уроки провели сотрудники отдела надзорной деятельности по Керчи, а также специалисты 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГУ МЧС России по Республике Крым.
В День знаний учащимся напомнили о необходимости соблюдения основных правил безопасного поведения во время учебы, в быту и на природе.
Так же были доведены детям элементарные правила осторожного обращения с огнем и обучили их умению правильно действовать в случае возникновения пожара. Особое внимание во время занятия уделено средствам индивидуальной защиты органов дыхания и первичным средствам пожаротушения.
Дети с большим интересом слушали сотрудников МЧС, задавали интересующие их вопросы. В рамках мероприятия учащихся также познакомили с техникой, имеющейся на вооружении 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГУ МЧС России по Республике Крым и Специального морского отряда Оперативно-спасательной службы гражданской защиты» Керчи.
Такие занятия сотрудники МЧС будут проводить во всех школах города в течение всего сентября.
Текст и фото: пресс-служба МЧС
Уроки безопасности в Керчи
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