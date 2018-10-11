В Керчи прошло открытое первенство по дзюдо

На прошлой неделе в Керчи прошло открытое первенство по дзюдо.

6 октября в зале борьбы Дворца спорта «Судостроитель» прошло открытое первенство государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Спортивная школа № 4», в котором приняли участие 76 юных спортсменов из Спортивной школы № 4, детско-юношеского клуба физической подготовки, спортивных клубов «Возрождение» и «Планета ПРОСПОРТ».

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Результаты открытого первенства ГБУ РК «Спортивная школа № 4» по дзюдо среди девочек 2008-2010 годов рождения

Весовая категория до 28 кг:

I место — Елена ЯКОВЕНКО (Спортивная школа № 4);

II место — Кира ХОТЬКО (Спортивная школа № 4);

III место — Виталина БОРЕЙКО (Спортивная школа № 4).

Весовая категория до 36 кг:

I место — Юлия МАЗУР (Спортивная школа № 4);

II место — Ярослава РАКОВА (ДЮКФП);

III место — Ксения ДУБИНА (Спортивная школа № 4).

Результаты открытого первенства ГБУ РК «Спортивная школа № 4» по дзюдо среди мальчиков 2008-2010 годов рождения

Весовая категория до 23 кг:

I место — Дмитрий КУСНИЦЫН (КРСПО «Возрождение»);

II место — Кирилл АНДРЕЕВ (СК «Планета ПРОСПОРТ»);

III место — Виктор ЛОМАКИН (школа № 26);

III место — Глеб РЫЖКОВ (Спортивная школа № 4).

Весовая категория до 26 кг:

I место — Сергей БОЛДЫРЕВ (СК «Планета ПРОСПОРТ»);

II место — Александр КОРОЛЁВ (ДЮКФП);

III место — Даниёр НОРМАТОВ (Спортивная школа № 4);

III место — Илья ВАСИЛЬЕВ (Спортивная школа № 4).

Весовая категория до 30 кг:

I место — Виктор СТРИБНЫЙ (ДЮКФП);

II место — Степан ВЕРБИЦКИЙ (ДЮКФП);

III место — Егор ДМИТРИЕВ (Спортивная школа № 4);

III место — Никита ЯКУНИН (Спортивная школа № 4).

Весовая категория до 34 кг:

I место — Радомир ТИЩЕНКО (ДЮКФП);

II место — Данил КОМАР (ДЮКФП);

III место — Борис КРАДИНОВ (Спортивная школа № 4);

III место — Дмитрий ЧЕРНОГУБОВ (ДЮКФП).

Весовая категория до 38 кг:

I место — Никита ТЮТЕРЕВ (Спортивная школа № 4);

II место — Глеб САМОЙЛОВ (Спортивная школа № 4);

III место — Алексей КОЛГАНОВ (ДЮКФП);

III место — Александр МАСЛОВ (ДЮКФП).

Весовая категория до 42 кг:

I место — Артем ГОРБУНОВ (Спортивная школа № 4);

II место — Сергей ЛУКИЧЕВ (ДЮКФП);

III место — Никита РУДЫЙ (Спортивная школа № 4);

III место — Максим КОСТЫНЮК (СК «Планета ПРОСПОРТ»).

Весовая категория до 46 кг:

I место — Тимофей НАУМОВ (ДЮКФП);

II место — Кирилл ХИТРИНЦЕВ (Спортивная школа № 4);

III место — Давид ВОТРОВ (Спортивная школа № 4);

III место — Руслан АНТИМЧУК (КРСПО «Возрождение»).

Весовая категория до 50 кг:

I место — Арсений ЩЕРБАТЮК (Спортивная школа № 4);

II место — Андрей КАЛАШНИКОВ (ДЮКФП).

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