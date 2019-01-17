В Керчи прошло первенство Крыма по стрельбе из лука

В городе-герое Керчи 11-13 января прошло первенство Республики Крым по стрельбе из лука.

В соревнованиях принимали участие 34 спортсмена из разных городов Крыма. Город-герой Керчь представляли 15 лучников из кружков МБУ ДО ДЮКФП» и МБОУ «Школа-МТЛ».

Соревнования проводились среди юниоров и юниорок 2000-2003 годов рождения, юношей и девушек 2004-2006 годов рождения.

У юношей, захватив лидерство с первых выстрелов, выполнив норматив 2 разряда, убедительную победу завоевал Алексей КУЛЕБА. II место завоевал Ярослав ШАРОВ, выполнив 2 разряд.IV место – Александр САВЧЕНКО. В категории «юниоры» II и III место заняли лучники кружка «ДЮКФП» Алексей КРАСНОВ и Олег ГАЙДАРЖИ, уверенно подтвердив свои разряды (КМС и 1).

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У девушек IV место, впервые выполнив 2 разряд, заняла Виктория ГРИГОРОВИЧ.

Отлично выступили следующие участники, впервые выполнившие и подтвердившие спортивные нормативы: Дмитрий ПОЛУЛЯХ — 3 разряд; Владислав ВОВК – 1 разряд.

Все вышеназванные спортсмены входят в сборную команду Крыма по стрельбе из лука.

Алексей КРАСНОВ и Владислав ВОВК в составе сборной команды Крыма примут участие в первенстве России, которое будет проходить 06-12 февраля в городе Орел.