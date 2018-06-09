В Керчи прошло Первенство Крыма по теннису

Со 2 по 8 июня на территории спортивного клуба «Планета ПРОСПОРТ» проходило Первенство Республики Крым по теннису среди девушек до 15 лет. Для участия в соревнованиях в город Керчь приехало более 20 спортсменок практически со всех уголков России.

Как рассказал журналистам КерчьИНФО тренер по теннису Дмитрий МАРЧЕНКО, наш город представляла воспитанница спортклуба – Наталья САРАНДИ, которая заняла в соревнованиях почетное третье место. Первое место завоевала девушка из Тюмени, а второе — жительница Севастополя.

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Дмитрий МАРЧЕНКО также отметил, что в организации мероприятия посодействовали местные предприниматели:

«Одним из наших спонсоров был магазин «Наутилус», и отдельно хотелось бы поблагодарить Владимира Анатольевича Ковальчука за предоставленные подарки. Мы вручили ребятам сувенирные тарелки с надписью «Керчь», чтобы у них осталась память о нашем городе».

И, конечно, все победительницы были награждены грамотами, медалями и кубками.

На базе СК «Планета ПРОСПОРТ» такие масштабные соревнования по теннису проводились впервые, однако в дальнейшем это станет ежегодной традицией. Администрация клуба благодарит тренеров Дмитрия МАРЧЕНКО, Игоря ТРИПОЛЮКОВА и Александра САВЧУКА за их вклад в развитие тенниса в городе-герое Керчи.

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