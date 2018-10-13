В Керчи прошло посвящение в курсанты КГМТУ

Сегодня в 10:00 на площади имени В.И. ЛЕНИНА прошло, ставшее уже традицией, посвящение в курсанты КГМТУ.

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Это знаковое событие проводится еще с 2014 года. Сегодня, почти 200 первокурсников морского факультета получили в торжественной обстановке свои курсантские билеты.

На торжественном событие присутствовали председатель Керченского городского совета Николай ГУСАКОВ, глава администрации города Керчь Сергей БОРОЗДИН, декан морского факультета Николай ИВАНОВСКИЙ, ректор КГМТУ Евгений МАСЮТКИН и другие приглашенные гости.

Все они пожелали первокурсникам морского факультета хорошо учиться и добиться в будущем намеченных целей.

Курсантские билеты первокурсникам вручали преподаватели морского факультета вместе с отличниками учебы.

С сегодняшнего дня, в КГМТУ решили организовать новую традицию: вручать курсантские билеты в присутствии всего морского факультета. Также, отличникам учёбы сегодня были вручены похвальные листы, а торжественное мероприятия завершилось красивым вальсом.

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