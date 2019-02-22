В Керчи прошло торжественное собрание ко Дню защитника Отечества

Праздничный концерт состоялся в ДК «Корабел».
Патриотические песни, восхваляющие Россию, героизм наших защитников и мужество, послужили отличным стартом для начала празднования Дня защитника Отечества.
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В этот день мы поздравляем всех будущих и настоящих защитников. Также мы благодарны тем, кто показал свое мужество, честь и патриотизм во время Великой Отечественной войны и видел войну в Афганистане.
Празднования Дня защитника Отечества продолжается. С планом мероприятий можно ознакомиться здесь.
Завтра керчане увидят настоящий артиллерийский салют в 21.00.
День защитника Отечества в Керчи