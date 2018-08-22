В Керчи прошёл конкурс фотографий

По поручению главы администрации города Керчи Сергея БОРОЗДИНА были награждены организаторы и победители фотоконкурса «Керченские закоулки», который организовала автономная некоммерческая организация «Керчь-Еникальское общество истории и древностей» при поддержке Благотворительного фонда «Деметра» и городского совета.

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В Керчи во второй раз проводился фотоконкурс «Керченские закоулки», в рамках которого его участники фотографировали уходящие под влиянием времени картины старинных зданий и улиц. На этот раз в планах у организаторов было выйти за рамки города Керчи, привлекая к участию в конкурсе и иные города Крыма.

После вручения наград победителям конкурса и его организаторам, руководитель Благотворительного фонда «Деметра» Виктор ЗИНЬКО провел экскурсию, ознакомив присутствующих с периодами развития города Керчи с помощью интерактивных материалов.

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