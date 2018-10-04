В Керчи прошёл турнир по волейболу, посвященный Дню учителя (ФОТО)

Вчера, 3 октября, в спортивном зале Керченского технологического техникума прошел турнир по волейболу среди студентов 3-го курса, посвященный Всемирному «Дню учителя».

Соревнования прошли по круговой системе, согласно правил Международной федерации волейбола.

В результате упорной однодневной борьбы, первое место завоевал дружный коллектив 931 группы — будущие слесари по ремонту строительных машин.

Читайте: В Керчи состоится турнир по греко-римской борьбе

На втором месте — команда будущих поваров из группы № 831, третье место заняла группа № 531 — сварщики ручной и частично механизированной сварки наплавки.

Команда победителей выступила в следующем составе: Никита ПАЛАГУТА, Иван ПОПОВИЧ, Никита САФОНОВ, Даниил БЕРДНИКОВ, Алексей САМОХВАЛОВ, Артур КАЛЮГА, Анатолий ТЕРЕМЕЦКИЙ.

Лучшим игроком турнира по единогласному решению судейской коллегии признан Асан ЗЕКРЯЕВ из 831 группы.

В Керчи прошёл турнир по волейболу, посвященный Дню учителя

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.