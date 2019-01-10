В Керчи провалился под лед ребенок

Одиннадцатилетнего мальчишку спасли.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«9 января 2019 года в 14:49, в службу спасения поступило сообщение о том, что в г. Керчь ребенок упал в котлован недостроенного дома и не может самостоятельно выбраться. Требуется помощь спасателей».

К месту чрезвычайного происшествия немедленно были направлены сотрудники Специализированного морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым в составе 3-х человек и 1 ед. техники.

По прибытии к месту, стало известно, что мальчик — 2008 года рождения вышел на лед, образовавшийся на поверхности воды в котловане, который оказался слишком тонким, чтобы выдержать его вес. В результате лёд треснул и ребёнок провалился в котлован.

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Крымские спасатели успокоили ребенка, предотвратив у него панику, и в считанные минуты вытащили мальчика из воды и эвакуировали в безопасное место. В медицинской помощи он не нуждался. Личный состав провел с ним и его родителями разъяснительную беседу по правилам безопасного поведения.