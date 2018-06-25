В Керчи проведет прием руководство МВД Крыма

В соответствии с утвержденным графиком руководство Министерства внутренних дел по Республике Крым 26 июня проведет выездной прием граждан Керчи. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по г. Керчи.

Прием граждан состоится 26 июня (вторник) в 14:30 в здании УМВД России по г.Керчи, расположенном по адресу: ул.Ленина, д.8.

Читайте: График приема граждан сотрудниками МВД Керчи

Предварительная запись на прием осуществляется в Общественной приемной МВД по Республике Крым по телефонам: (3652) 734-539 или +7999-461-00-54.

Вопросы, выносимые на прием, должны находиться в компетенции МВД по Республике Крым.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.