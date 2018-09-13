В Керчи проведут «День пенсионной грамотности» для молодежи

В Пенсионном фонде Керчи состоится «День пенсионной грамотности» для учащейся молодежи.

Государственное учреждение «Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Керчи Республики Крым» с целью повышения пенсионной грамотности учащейся молодежи проведёт День открытых дверей, экскурсии для школьников и студентов ВУЗов, в ходе которых учащиеся смогут ознакомиться с организацией работы в Пенсионном фонде. Об этом сообщает пресс-служба государственного учреждения «Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Керчь Республики Крым».

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Мероприятие будет проходить 25 сентября 2018 года с 10:00 до 18:00 в кабинете № 5.

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