В Керчи провели новый рейд против несанкционированной продажи молочной продукции

Специалистами отдела ветеринарии города Керчи и Ленинского района совместно с Администрацией города был проведен новый рейд против несанкционированной продажи молочной продукции. Об этом сообщает Государственный комитет ветеринарии Республики Крым.

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В ведомстве также уточнили, что выявленная продукция была уничтожена.

«За установленные нарушения требований ветеринарного законодательства владельцы продукции привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. Выявленная молочная продукция в общем количестве 24,7 кг снята с оборота и уничтожена», — сообщили в госкомитете.

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