В Керчи проверили качество молочной продукции

На территории г. Керчи и Ленинского района сотрудниками территориального отдела по г. Керчи и Ленинскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 2 квартал текущего года проверено 17 объектов торговли молочной продукцией. Отобрано 30 проб, проведено 90 исследований по микробиологическим показателям, 125 исследовано по физико-химическим показателям.

После того, как были проведены лабораторные исследования, в трех пробах было обнаружены присутствие бактерий группы кишечной палочки, дрожжи и плесень, а в одной пробе — занижение молочнокислых бактерий и несоответствие по кислотно-жировому составу.

По итогам проведенных контрольно-надзорных мероприятий возбуждены дела об административных правонарушениях. Снято с реализации 53 кг. молочной продукции.

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